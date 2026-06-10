女優・早見あかりと俳優・伊藤健太郎が、テレビ東京系連続ドラマ「一緒にごはんをたべるだけ」（７月２日スタート、木曜・深夜０時）にダブル主演することが９日、分かった。大町テラス氏の同名漫画が原作。満たされない日々を送る既婚者同士が、仕事や食事を通じてひかれ合う「グルメ」と「不倫」が題材のラブストーリーを描く。早見演じる料理講師・タキは、料理に興味がない夫との日々に虚しさを抱えている役どころで「わ