女優・長谷川京子（４７）の最新ショットがアップされた。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「ＥａｔＷｏｒｋＷｏｒｋｏｕｔ」とつづり、日常風景を投稿。ヘルシーな食事や、トレーニングにぴったりなカジュアル私服を披露した。エレベーター内での自撮りなど複数の写真を掲載。２児の母とは思えぬスタイルにフォロワーからは「美味（おい）しそうなご飯に美しい京子さん」との声が上がった。長谷川は２００８