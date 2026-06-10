ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１０日、生放送された。番組開始直後に恒例の「脳シャキ！クイズ」では「目曰」の文字が並べられ、「この感じに隠れている人物は？」という問題が出され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーはじめ、出演アナ全員が頭を悩ませた。安住アナが「ＫｉｎｇＧｎｕ的な…」というと、宇賀神メグアナが「『白日』ですか？」と人気バンドＫｉｎｇＧｎｕの代表曲名を