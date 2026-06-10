写真におさまるウクライナと北欧・バルト3国の計8カ国の首相＝9日、タリン（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、バルト3国・エストニアの首都タリンを訪問し、北欧・バルト3国の計8カ国の首相と会談した。共同声明で「ウクライナと欧米の安全保障は不可分だ」としてウクライナが目指す北大西洋条約機構（NATO）加盟に支持を表明した。ウクライナに侵攻するロシアに対し、即時停戦と「意味のあ