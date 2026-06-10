中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談した。注目されていたのは、日本の安全保障にも関わる北朝鮮の核問題だ。発表から消えた「非核化」の文言6月8日に行われた首脳会談後、中国外務省が発表した内容では「北朝鮮の核問題」や「朝鮮半島の非核化」について全く触れていない。7年前の2019年6月に習氏が訪朝した際の首脳会談では「中国側は朝鮮半島の非核化実現と地域の恒久的な安定の実現に向け、積極的かつ建