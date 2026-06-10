◇プロ野球セ・パ交流戦巨人8−2楽天(9日、楽天モバイルパーク)今季2勝目、全12球団勝利を達成した巨人の則本昂大投手が、13年間プレーした思い出の地・仙台での白星を「すごくうれしいですし、この地で勝てたことがすごく感慨深いというか、幸せだなと思います」と振り返りました。古巣楽天と対戦した則本投手は、初回、2回と招いたピンチを無失点で切り抜けると、3回にはダルベック選手の3ランでリードをもらいます。その後、6