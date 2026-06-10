世界的映画監督の是枝裕和監督（63）がもの申す。近年、外的な要因で難局に立たされる政府が強力に推し進めるのがエンターテインメント・コンテンツ産業の成長だ。政府は33年までに、海外売り上げを自動車産業（24年21兆6000億円）並の20兆円まで成長させると官民目標を掲げたが「国策化する方向に寄りかかり過ぎると失敗する」と警鐘を鳴らすのが是枝監督だ。新作「箱の中の羊」公開の中、日刊スポーツの取材に思いを語った。