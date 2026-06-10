松井裕樹がトレード候補に挙げられた(C)Getty Imagesパドレスの松井裕樹がトレード候補に挙げられた。『MLB公式サイト』が全30球団のトレード候補を紹介する記事を掲載し、パドレスから松井が選出された。今季のトレード期限は、米東部時間8月3日午後6時となっている。【動画】パドレス松井裕樹、圧巻の奪三振シーンをチェック松井は今季ここまで12試合に登板して防御率1.45と安定感を示しているが、パドレス担当のAJ・カサベ