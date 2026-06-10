◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）起用が的中した。橋上監督代行の狙い通り、新３番が新風を吹かせた。プロ初の３番でＤＨに入った岸田がソロを含む３安打。「大城選手と岸田選手、両方とも調子いいですから。何とか（２人を）打席に入れたい。そうなるとどちらかＤＨでと。今日は（則本と組む）バッテリーの方で捕手は大城選手と言われていたので」。５番・大城も９回にソロ。捕手の