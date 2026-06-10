元「モーニング娘。」でタレントの矢口真里が、１０日までに自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリと切り、イメージチェンジした様子を公開した。矢口は「梅雨なので、切りましたロング派の皆様ごめん」と書き出し、ロングヘアからボブスタイルにヘアカットした様子の映像をアップ。「めちゃんこ気に入っています」と喜びをつづり、「毛先パッツン初めてなので、今度ストレートの時載せますね！！」とファンに呼びかけ、