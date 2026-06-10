【ナッシュビル（米テネシー州）９日＝ペン・岩原正幸】北中米Ｗ杯に臨む日本代表はナッシュビルでオフの日を過ごした。練習拠点のナッシュビルＳＣの施設には、主将のＭＦ遠藤航、けがからの復帰を目指しチームに帯同するＭＦ南野拓実が午前１０時３０分頃に現れ、約３時間滞在した。途中、屋外に出て、南野はランニングなどを行い、遠藤は長谷部誠コーチ、中村俊輔コーチ、前田遼一コーチらスタッフ陣とボール回しで順調な調整