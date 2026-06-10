リヴァプールに所属する日本代表MFの遠藤航が130キロのバーベルを使った“規格外の自宅トレーニング”を披露した。【映像】遠藤航、衝撃のトレーニング（実際の様子）ABEMAでは、2026 FIFAワールドカップに向けた戦いに挑む遠藤に独占密着。ブンデスリーガで2年連続デュエル王に輝き、プレミアリーグでも球際の強さを発揮し続ける裏側に迫っている。映し出されたのは、自宅でのトレーニング風景。遠藤は130キロのバーベルを担ぎな