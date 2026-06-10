北朝鮮における慢性的な飢餓と発育不全、そして脱北女性を巡る人身売買の凄惨な実態が、当事者の生々しい証言によって明らかになった。元脱北女性のユミン氏（仮名）が北朝鮮関連の専門YouTubeチャンネル「チュ・ソンハTV」に出演し、18歳当時に経験した二度目の脱北と、中国の潜伏先で直面した衝撃的な人身売買の現場について語った。動画内での証言によると、ユミン氏は最初の脱北の失敗と強制送還、収監施設からの脱走を経て一