2026年６月７日（日本時間８日）、日本代表がU-19日本代表に合計２−１（35分×４本）と勝利した試合で決勝点を決めたのが、FWの塩貝健人（21）だ。「ワールドカップ前最後の試合はU-19相手で難しい展開になると思っていましたが、一応勝てたことと自分が決勝点を取れたことは良かったです」ただ、満足などしていない。「本番で勝つためには昨日の内容よりも良くしないといけないし、その意味で（14日のオランダ戦まで）あと１