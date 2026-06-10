【ニューヨーク＝木瀬武】９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８６・１０ドル高の５万８７２・１１ドルだった。値上がりは３営業日ぶり。原油先物価格が下落したことなどを受け、素材や消費関連の銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２５０・８４ポイント安の２万５６７８・８２だった。