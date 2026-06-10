◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）と注目の今季初対決に臨む。「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初の投げ合いは惜しくも実