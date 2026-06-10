◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）白球が真っ黒な夜空を切り裂いた。岸田行倫捕手（２９）が、積極的にスイングを仕掛けた。「しっかり捉えることができてよかったです」。５―０の７回先頭で楽天の先発・荘司の初球スプリットを完璧にはじき返した。弾丸ライナーで左翼ポール際へ飛び込む３号ソロ。両手を膝について肩を落とす相手右腕を尻目に、足早にダイヤモンドを一周した。プ