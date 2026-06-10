【モデルプレス＝2026/06/10】女優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜よる9時〜）より、井ノ原快彦などの豪華キャストがクランクアップを迎えた。【写真】佐藤勝利ら、感動のクランクアップの様子◆土屋太鳳＆佐藤勝利W主演「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」本作は「踊る大捜査線」や「教場」などのヒット作を生み出し、日本のドラマに革命を起こしてき