NY株式9日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均50872.11（+86.10+0.17%） S＆P5007386.65（-19.08-0.26%） ナスダック25678.82（-250.84-0.97%） CME日経平均先物64715（大証終比：-685-1.06%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は上下動の末、結局小幅高で通常取引を終了。下に往って来いの展開が見られ、序盤は４７５ドル高まで上昇したものの、その後に失速し、一時５７４ドル安ま