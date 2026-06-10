米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 4.120（-0.042） 米10年債4.517（-0.046） 米30年債4.997（-0.039） 期待インフレ率2.342（-0.019） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが低下。本日は原油相場が急落し、ＷＴＩが一時８５ドル台まで下落。米国債利回りも連れて低下した。原油安については、米エネルギー省のライト長官が、ホルムズ海峡を通過