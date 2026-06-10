NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝88.20（-3.10-3.40%） イランとイスラエルの激しい交戦があったものの、米国とイランの合意が近いとの報道が続いているほか、トランプ米大統領も交渉のうえで残されている障害はなく数日以内に合意する可能性に言及したことが相場を圧迫した。スカイニュース・アラビアによると両国で合意草案のやり取りが続いているほか、アルハダスは仲介国であるパキスタン関係筋の話と