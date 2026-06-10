【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 【TVer】番組史上初！ 2週にわたってお届け！ 0歳で出会っていた２人…それを知らず27年後、奇跡の再会!？ 6月7日（日）に放送された『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）は、番組55周年にして史上初の2週連続企画の後編。同じ大学病院にてわずか6日違いで生まれ、まだ母親の胎内にいた時から出会っていたという夫妻の物語は