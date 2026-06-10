「大昆虫展in東京スカイツリータウン」のチラシ楽しい夏の思い出作りに―。「大昆虫展in東京スカイツリータウン」が7月11日〜8月30日に開かれる。生きたカブトムシと触れ合える「ふれあいの森」が目玉で、8月からはクワガタムシも加わる。セミの鳴き声の聞き比べや、昆虫標本の展示もある。平日の当日入場券は高校生以上の大人1300円、子ども（3歳〜中学生）800円で、大人1人と子ども1人の親子券が2千円。土日祝日と8月7〜14日