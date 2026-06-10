W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本日6月10日（水）、同ドラマの最終回が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！最終回の放送を前に、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』キャスト陣が続々クランクアップ。約3カ月にわたる撮影期間を振り返り、万感の思いを口