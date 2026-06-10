“26番目の男”が大物撃破に燃えている。日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)がベースキャンプ地ナッシュビルでの初日練習後、報道陣の取材に応じ、「実績で劣っていてもそいつから点を取れないわけではない。自信を持っていけばひっくり返せると思う」と強気に決意を語った。昨年3月のスコットランド戦でA代表デビューを飾った21歳の塩貝は、国際Aマッチ通算1試合でW杯メンバーに選出されたシンデレラボーイ。5月31日のアイス