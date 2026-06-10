6月10日に最終回を迎えるテレビ朝日系水9ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』。W主演を務めた土屋太鳳と佐藤勝利、共演の井ノ原快彦がクランクアップを迎え、コメントが到着した。 参考：佐藤勝利主演アニメ映画『君と花火と約束と』場面写真公開原菜乃華演じるヒロインの姿も 本作は、『踊る大捜査線』（フジテレビ系）、『教場』（フジテレビ系）の君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品。