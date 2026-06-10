◇交流戦ロッテ3―1中日（2026年6月9日ZOZOマリン）「STARWARSNIGHT」として開催され、映画の大ファンである女優の恒松祐里（27）が始球式を行った。劇中のキャラクター「グローグー」の耳のカチューシャを付けて登場。投球はワンバウンドとなり「80点です。練習ではストライクが行っていたけど…。もう一回リベンジしに来たいです」と悔しがった。