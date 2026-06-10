大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）らが9日、羽田空港から出発した。パリでの公演は95年以来3度目。搭乗前に取材に応じた豊昇龍は落ち着いた表情で「これが大相撲だというものを見せたい」と気を引き締めた。パリを訪れるのは初めて。「パンがおいしいとよく聞くので、パリのパンを食べてみたい」と心待ちにした。夏場所初日に小結・高安に敗れた一番で右太腿裏を負傷。2日目から無念の休場と