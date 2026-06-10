安田記念6着オフトレイル（牡5＝吉村）は放牧。秋はマイルCS（11月22日、京都）を目標にスワンS（10月12日、京都）あたりから始動する予定。僚馬で水無月S3着スマートフォルス（牡6）は天保山S（20日、阪神）を視野。