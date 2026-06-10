◇交流戦巨人8―2楽天（2026年6月9日楽天モバイル）巨人は今季チーム最多の4本塁打を含む15安打8得点と打線が爆発して則本を援護した。3回2死一、三塁から4番ダルベックが10号3ランを左翼席へ運んだ。これが先制の決勝弾となり「しっかり捉えることができたよ」と胸を張った。その後は6回に佐々木が左越え5号2ラン、7回にはDHでプロ初の3番起用だった岸田が左越え3号ソロを放ち「初めて3番を打ったんで、凄い早く（打席