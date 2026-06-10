記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第5回は、今夏にドラフト指名へのアピールを狙う京都の高校生投手に迫る。開建の最速142キロ右腕・高宮洸斗投手（同）は、今春から背番号1を背負う逸材。成長株が、プロ注目投手にまで評価を上げた理由を調査する。（河合洋介）京都でも知る人ぞ知る無名投手に、近畿担当スカウトが関心を寄せている。開建の高宮は1メートル84の長