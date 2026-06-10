◇交流戦DeNA1―4日本ハム（2026年6月9日エスコンF）DeNAは投打で大きな見せ場をつくれず3連敗を喫し、今季最多を更新する借金7に膨れ上がった。先発・平良は3回に一挙4点を失って試合をつくれず、打線も7回に宮崎の5号ソロで奪った1点どまり。今季の交流戦は9敗目を数え、5試合を残して勝ち越しの可能性が消滅するという厳しい現実に、相川監督は「負けてしまったことはもう返ってこない。明日また勝つしかない」と前