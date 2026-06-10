■スマバ 371円(+80円、+27.5％) ストップ高 スマートバリュー [東証Ｓ]がストップ高。9日午前10時30分ごろ、テレマティクスサービス「CiEMS」（シームス）シリーズの開発・運用で培った知見・ノウハウを、ヤマトホールディングス [東証Ｐ]傘下のヤマト運輸が同日から新たに展開する安全管理・法令順守サポートサービス「e―TranSpot」（イートランスポッ