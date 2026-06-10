■リガクＨＤ 2,656円(+155円、+6.2％) リガク・ホールディングス [東証Ｐ]が5日ぶり急反発。同社は9日、グループのリガク、塩野義製薬 [東証Ｐ]、日本電子 [東証Ｐ]、明治薬科大学が共同で進めてきた研究成果が、結晶学分野の世界的学術誌「Crystal Growth＆Design」に掲載されたと発表。これが株価を刺激したようだ。この研究では、鎮痛・抗炎症薬として広く使用されている「インドメタシン」において