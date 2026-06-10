北海道・遠軽町の国道で2026年6月9日、乗用車とクマが衝突する事故がありました。事故があったのは、遠軽町生田原旭野の国道333号です。9日午後9時半ごろ、国道を走行していた乗用車が、南から北へ国道を横断するクマと衝突しました。クマは体長約1.5メートルで、車体の左前方部分が破損し、自走できない状態になりました。運転していた40代女性にけがはなく、その後クマは現場から走り去ったということです。また、この事故