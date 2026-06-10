◇交流戦ロッテ3―1中日（2026年6月9日ZOZOマリン）ロッテ・西川が、ジェダイの武器であるライトセーバーならぬバットを一閃（いっせん）させた。1―1の6回1死一、三塁。中日・マラーのカーブを捉えて右前に運ぶ勝ち越し打だ。「本当にバットの先。（ライトセーバーが）ギリギリ届いてくれた。いいところに飛んでくれた。ああいう打撃は得意。イメージ通りだった」。この日は「STARWARSNIGHT」。仮装したファンも集