巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）を暴行した疑いで逮捕された事件で、警視庁渋谷署は9日、暴行容疑で阿部前監督を書類送検した。5月25日に現行犯逮捕し、翌日未明に釈放して任意で捜査していた。捜査関係者によると、署は起訴を求めない「寛大処分」の意見を付けたとみられる。書類送検容疑は25日、東京都渋谷区の自宅で長女の胸ぐらをつかんで倒すなどした疑い。長女は「チャットGPT」に相談し、児童相談所へ通報