◇交流戦ロッテ3―1中日（2026年6月9日ZOZOマリン）ロッテ先発のジャクソンは6回111球を投げて5安打1失点。同点にされた3回の1イニングだけで36球を要したが、要所を抑えて4勝目を挙げ「調子はいまいちだと思ったけど、何とか粘り強く投げられた」と喜んだ。「STARWARSNIGHT」での熱投。「実は昨日、スター・ウォーズの新作映画を見たんだ」とフォースの力で白星を手にした。