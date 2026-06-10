◇交流戦ヤクルト3―4オリックス（2026年6月9日京セラD）ヤクルトの守護神・キハダが9回に2点リードを守れずサヨナラ負け。池山監督は「抑えを任せているので、ここで負けたら仕方ない」と振り返った。12球団最少の犠打数というチームが、3回に送りバントをするなど、積極的に動きリードを奪うも実らず。今季初の5連敗、今季初の3位に転落も「こういう踏ん張りどころでズルズルいかないように、しっかり前を向いて頑張っ