◇交流戦巨人8―2楽天（2026年6月9日楽天モバイル）巨人・則本昂大投手（35）が9日の楽天戦でプロ野球24人目の全球団勝利を達成した。昨季まで在籍した古巣と初対戦して6回1/3を2失点に抑える好投。4月のソフトバンク・上沢に続き、12球団全てから白星を挙げた。現役5人目で史上10人目の交流戦20勝に到達。今交流戦ではチーム初の「セ・リーグ独り勝ち」で、開幕直後を除けば昨年9月以来の2位に浮上した。プロ初勝利。日