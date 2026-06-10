記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第5回は、今夏にドラフト指名へのアピールを狙う京都の高校生投手に迫る。京都国際の最速146キロ左腕・西田櫂吏（かいり）投手（3年）は、今春から背番号1を背負う逸材。成長株が、プロ注目投手にまで評価を上げた理由を調査する。（河合洋介）昨秋まで7年連続でドラフト指名選手を輩出する京都国際に、今年もプロ注目の原石がいる