競泳のパンパシフィック選手権（8月、米アーバイン）日本代表で男子個人メドレーの小島夢貴（17＝愛知・豊川高）が9日、東京都内で行われた代表合宿後に取材に応じ「タイムより勝ちにいきたい」と意気込みを示した。父・貴光さん（45）は06年ドーハ・アジア大会の400、800メートルリレーで金メダルを獲得した元スイマー。普段の会話では競技に関することは少ないというが、平井伯昌コーチから「やっぱお前、似ているな」と言わ