英G1クイーンエリザベス2世ジュビリーS（20日、アスコット）に遠征するルガル（牡6＝杉山晴）が9日、国内最終追いを行った。鮫島駿を背に坂路で4F53秒1〜1F11秒7の好時計をマーク。吉松助手は「追い切るごとに良くなっている。検疫も4回目なので落ち着いているよ。（カイバも）最初は全然食べなかったけど、経験して食べるようになった」と報告した。10日に成田空港から出国予定。「輸送があるので余裕を持ってつくっている