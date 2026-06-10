◇交流戦DeNA1―4日本ハム（2026年6月9日エスコンF）日本ハムのエース・伊藤は5安打1失点、120球完投で、ソフトバンク・大津と並びリーグトップタイの7勝目を手にした。「試合の中で修正しながら最後まで投げられたのは良かった」とうなずいた。昨年12月に誕生した第1子の長男が初観戦しており「息子が初エスコンだったので、何が何でも最後まで投げたいと思っていました」。今季3完投目で、2度目の完投勝利となった。