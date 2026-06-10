◇交流戦楽天２―8巨人（2026年6月9日楽天モバイル）楽天は投打で完敗し、今季6度目の4連敗。6試合を残して交流戦の負け越しが決まり、借金15に膨らんだ。先発の荘司は3回にダルベックに先制3ランを浴びるなど、7回で自己ワーストの12安打6失点。「先頭を出す多さや要所のミス、全ての要素がこういう結果になってしまった」と肩を落とした。打線も昨季まで同僚だった則本を攻略できず、同学年対決で2打数無安打の浅村