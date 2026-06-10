世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝大橋）が9日、都内でプロデビュー戦となる59・9キロ契約6回戦の前日計量に臨み、59・8キロで一発パスした。対戦相手のWBOアジア・パシフィック・スーパーフェザー級15位ウィラ・ミカム（タイ）とのフェースオフでは闘志をむき出しにし「相手と向き合うと倒すぞ、と気合が入った」と早くも戦闘モード。「圧倒することが一番。KO、それしかない」と圧勝劇を誓った。