【ジュネーブ共同】国連人権理事会の調査委員会は9日、イスラエルの占領地ヨルダン川西岸で、ユダヤ人入植者によるパレスチナ人襲撃をイスラエル当局が軍事的、財政的に支援しているとする報告書を公表した。イスラエルの治安部隊は入植者が襲撃する際、日常的に同行し、入植者を保護していたとしている。報告書によると、入植者によるパレスチナ人への暴力は急増しており、2025年には少なくともパレスチナ人7人が死亡、832人