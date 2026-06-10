【ワシントン共同】米エネルギー情報局（EIA）は9日発表の短期エネルギー見通しで、ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響により、日米欧など経済協力開発機構（OECD）加盟国の石油在庫は年末までに需要の50日分に相当する23億バレル弱に減少すると予測した。データのある2003年以降で最低水準となり、原油価格は当面高止まりすると見込んだ。OECDは日米欧など38カ国が加盟する国際機関。EIAは、ホルムズ海峡の通航が今年7〜9月