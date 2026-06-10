◇交流戦西武４―3広島（2026年6月9日ベルーナD）西武の守護神、ドラフト2位・岩城がプロ初勝利を挙げた。3―3の9回に登板。打者3人を危なげなく抑えて、その裏のサヨナラ勝ちを呼び込んだ。「いつもと違う景色が見られて新鮮な気持ち。自分がしっかりリードを守って勝利を経験できたのは凄くうれしい」。登板した直近4試合でいずれも四球を与えていたが「フォアボールキングと言われ、その名を返上したいと思ってた