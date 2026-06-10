木に止まり発光するホタル＝６日、石庄庵ゲンジボタルのはかなげな光が、秦野市寺山のそば店の庭園で来店客の目を楽しませている。５月末から姿を現し、日暮れとともに緑の光を放ちながら飛び交う初夏の風物詩に店主の石井貞男さん（７２）は「今年もちゃんと来てくれた」と表情を緩めていた。「手打ちそば石庄庵」が約３０年前に現在地に開店した際、石井さん自ら沼地を整備して庭園を造成。小川には湧き水が流れ、ホタルが